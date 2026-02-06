2026 Kış Olimpiyatları'nda İlk Mücadeleler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 3 disiplinde müsabakalar yapıldı.

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisi öncesi sporcular, curling, buz hokeyi ve artistik buz pateni branşlarında mücadele etti.

Curling karışık çiftler maçlarında Büyük Britanya, İsveç'i 7-4, Güney Kore'yi 8-2 yendi. İtalya, İsviçre'yi 12-4, Estonya'yı 7-4 mağlup etti. ABD'nin Kanada'yı 7-5 ve Çekya'yı 8-1 yendiği günün maçlarında Norveç ise İsveç'i 9-0'lık skorla geçti.

Kadınlar buz hokeyinde Japonya, Fransa'yı 3-2, İsviçre ise Çekya'yı 4-3 mağlup etti.

Ayrıca sporcular, artistik buz pateni takımlar yarışmalarında performanslarını sergiledi.