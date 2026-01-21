2026 Moda Trendleri Renkli ve Fark Edici Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

2026 Moda Trendleri Renkli ve Fark Edici Olacak

21.01.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oosterom, 2026'da daha renkli, sesli ve katmanlı tasarımların ön plana çıkacağını belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Evrim Büyükaslan Oosterom, 2026 modasında daha renkli, sesli, katmanlı ve fark edilebilir tasarımların görüleceğini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oosterom, geçen sene modada belirgin bir ana trendin ortaya çıkmadığını, sosyal medyada hızla yayılan mikro trendlerin bu belirsizliği derinleştirdiğini aktardı.

Sosyal medya platformlarının trendlerin ömrünü ciddi ölçüde kısalttığına değinen Oosterom, "Sosyal medyada hızla yayılan mikro trendlerin baskın bir modanın öne çıkmasını engellemesi nedeniyle 2025 yazına 'Trendsiz Yaz' adı bile verildi. Ancak son yılların hakim trendi 'Sessiz Lüks' yavaş yavaş yerini daha kişiselleştirilmiş ögeler barındıran tasarım arayışlarına bırakıyor. 2026 modasında daha renkli, sesli, katmanlı ve fark edilebilir tasarımlar göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Oosterom, bu yıl ince dantel, nakışlı kumaşlar ve feminen siluetlerin yanı sıra asimetrik ve katlı etek uçları, gelenekselin dışına çıkan modeller, büyük boy, farklı renklerde veya hayvansal figürlerle birleştirilmiş puantiyeler ve ekose desenlerin öne çıkmasını öngördüğünü ifade etti.

"Yapay zeka trend tahmininde oyunun kurallarını değiştiriyor"

Son yılların bol ve rahat kalıplarının yerini bedene daha çok oturan, bel hattını vurgulayan ve omuzları ön plana çıkaran siluetlerin alacağını belirten Oosterom, şunları kaydetti:

"Moda sektörünün mutfağında da büyük bir dönüşüm yaşandı. Yapay zeka trend tahmin süreçlerinde vazgeçilmez hale geldi. Bugün yapay zeka kullanmadan trend tahmini yapmak neredeyse imkansız. Matematiksel modellere dayalı analizler, yıllardır sektöre yön veren geleneksel trend tahmin mekanizmalarını dönüştürüyor. Bu durum, sektörde otorite kabul edilen trend tahmin firmalarının geleceğini de sorgulatıyor."

Oosterom, 2026'da teknolojik dönüşüm kadar ekonomik koşulların da hazır giyim ve tekstil sektöründe belirleyici bir rol oynayacağını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de hazır giyim ve tekstil sektöründe bir daralma yaşanırken, küresel ölçekte üretim ve tüketim dengeleri yeniden şekilleniyor. Pandemi sonrası patlama yaşayan lüks giyime talep azalırken, sektör bu talebin yerine bir şey koymakta ve yüksek karlılığı devam ettirmekte zorlanıyor."

Kaynak: AA

Ekonomi, Moda, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2026 Moda Trendleri Renkli ve Fark Edici Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:34:58. #7.11#
SON DAKİKA: 2026 Moda Trendleri Renkli ve Fark Edici Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.