MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının 29 Ocak'ta sona ereceğini açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları, 5 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu, https://www.osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılacaktır" denildi.
Son Dakika › Eğitim › 2026-MSÜ Başvuruları Son Tarih Açıklandı - Son Dakika
