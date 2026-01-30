2026 Reform Yılı Olacak

KÜTAHYA (İHA) – AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "2026 yılı her alanda reform yılı olacak. Bu manada ilgili kurullarımız bu çalışmaları büyük bir koordinasyon içerisinde yerine getiriyor. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, Cumhur İttifakı olarak 86 milyon insanımızın duası ve desteğiyle çok daha güzel neticelere imza atacağız" dedi.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı zorluklara rağmen önemli başarılar elde edildiğini dile getirerek, toplumun tüm kesimlerinin taleplerini yakından takip ettiklerini vurguladı. Akbaşoğlu, "Hangi konuyu ele alırsak alalım emin olun muazzam başarı hikayeleri söz konusu. Daha fazla çalışacağımız alanlar yok mu? Mutlaka var. Bilhassa bu konuda bütün toplum kesimlerinin beklentilerinin farkındayız. Bilhassa da emeklilerimizin. Emeklilerle ilgili, esnafımızla ilgili, ticaret erbabıyla ilgili, turizmle ilgili, sanayiyle ilgili, tarım hayvancılık bütün bunlarla ilgili politikalarımızı ortaya koyduk. Bunları devam ettiriyoruz. Bunları güncelliyoruz. Yeniliyoruz" dedi.

Pandemi süreci ve ekonomik etkileri

Küresel pandemi sürecinin tüm dünyayı derinden etkilediğini hatırlatan Akbaşoğlu, bu dönemde hükümetin vatandaşın yanında yer aldığını belirterek, yaşanan süreci detaylarıyla anlattı:

"Enflasyon özellikle 2020 yılında bütün dünyayı etkisi altına alan ve 3–4 yıl herkesi doğrudan etkileyip hala artçı alanları devam eden bir küresel pandemi yaşadı insanlık. Bütün mekanizmalar bozuldu. Lojistik farklılaştı. Üretim farklılaştı. Oturuşlarımız farklılaştı. Hatırlarsanız bir ara bir atlayarak oturuyorduk. Hep beraber maske takıyorduk. Fabrikalarda yarı vardiya çalışıyorduk."

Pandemi döneminde devletin sunduğu desteklere de değinen Akbaşoğlu, vatandaşın hiçbir zaman yalnız bırakılmadığını vurgulayarak, "Kısa çalışma ödenekleriyle hükümetimiz Allah'a çok şükür vatandaşımızın, esnafımızın, işçimizin yanında oldu. Hiçbir şekilde açıkta bırakmamak için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık. Dünyanın en önemli, en güzel genel sağlık sigortası kapsamında bütün vatandaşlarımızın buradan ücretsiz istifadesini hep beraber yaşadık" dedi.

"Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır"

Pandemi sonrası toparlanma sürecinde Türkiye'nin büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Akbaşoğlu, "Dünya insanlık tarihinde 12 saat arayla 7'nin üzerinde iki tane bağımsız depreme muhatap olan başka bir ülke yok. 850 bine yakın bağımsız bölümün, iş yerinin, evin olumsuz etkilendiği büyük bir yıkımla 11 vilayetimizde 15 milyon insanımız doğrudan etkilendi" dedi.

Deprem sonrası verilen sözlerin tutulduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yapamazsınız, edemezsiniz diyorlardı. On yıllar sürer diyorlardı. Ama ne yaptık? 27 Aralık 2025 tarihinde 455 bininci konutun anahtarını hak sahiplerine teslim ettik mi? İşte ondan sonra milletimiz 'Yaparsa AK Parti yapar' diyor. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır."

Ekonomide bazı eksikliklerin bulunduğunu ifade eden Akbaşoğlu, bu eksiklikleri giderecek iradenin yine kendilerinde olduğunu belirtti. Özellikle emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu: "Eksikliklerimiz yok mu? Mutlaka var. Bu eksiklikleri telafi edecek olan yine biziz. İnsanlarımızın alım gücünü artıracak, her bir vatandaşımızın refahını artıracak önlemler paketini ekonomi koordinasyon kurulunda görüşüyoruz. Orta Vadeli Program çerçevesinde güncellemeleri yapıyoruz."

"2026 her alanda reform yılı olacak"

Akbaşoğlu, önümüzdeki dönemin kapsamlı reformlara sahne olacağını ifade ederek, "2026 yılı her alanda reform yılı olacak. Bu manada ilgili kurullarımız bu çalışmaları büyük bir koordinasyon içerisinde yerine getiriyor. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, Cumhur İttifakı olarak 86 milyon insanımızın duası ve desteğiyle çok daha güzel neticelere imza atacağız" diye konuştu.

Gençlere yönelik desteklerin de arttığını hatırlatan Akbaşoğlu, sosyal politikaların hem gençleri hem de emeklileri kapsadığını belirtti. Akbaşoğlu, "Lisans öğrencilerine 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin liraya, doktora öğrencilerine 12 bin liraya çıkardık. Bunun yanında gelir artırıcı önlemlerle ihtiyaç sahibi olan bütün ailelerimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarına teşekkür eden Akbaşoğlu, Türkiye'nin ve Kütahya'nın geleceğine dair güçlü mesajlar vererek, "Durmak yok, yola devam" dedi. - KÜTAHYA