2027\'de Çin\'de Avrupa Sanat Sergisi

02.02.2026 15:56
2027'de Şanghay'da Avrupa sanatı üzerine sergi düzenlenecek, 60'tan fazla eser sergilenecek.

SHANGHAİ, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin ve İngiltere'den bazı sanat kurumlarının 2027 yılında Çin'in Shanghai kentinde Avrupa sanatı konulu ortaklaşa düzenleyeceği sergide yaklaşık yedi yüzyıllık bir zaman dilimine ait eserler sergilenecek.

Dünya Fuarı Müzesi'nin pazar günü bildirdiğine göre İskoçya Ulusal Galerileri, Çin Güzel Sanatlar Sergileri ve Dünya Fuarı Müzesi, 2027 yılının yaz aylarında düzenlenmesi planlanan sergiyi organize etmek üzere Shanghai'da niyet mektubu imzaladı.

Sergide İskoçya Ulusal Galerileri'nden 60'tan fazla değerli eser izleyicilerin beğenisine sunulacak. Sergilenen eserler, 1350-2021 yılları arasında üretilmiş, Rönesans, Barok ve Rokoko üsluplarından modern sanata kadar uzanan önemli sanat akımlarını temsil ediyor.

Sergilenecek eserler arasında Peter Paul Rubens, Pierre-Auguste Renoir ve Edgar Degas gibi ünlü sanatçıların eserleri de bulunuyor.

İskoçya Ulusal Galerileri Genel Müdürü Anne Lyden, söz konusu işbirliğinin zamanının anlamlı olduğuna dikkat çekerek bunun, sergiler ve sanat eserleri aracılığıyla ilişkileri derinleştirme çabalarının bir yansıması olduğunu belirtti.

Dünya Fuarı Müzesi Müdürü Liu Wentao, "Çinli sanatseverlere Avrupa sanatı ve toplumunda yaşanan köklü tarihsel dönüşümler hakkında daha derin içgörüler sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin Güzel Sanatlar Sergileri Direktörü Tan Ping ise söz konusu işbirliğinin, medeniyetler arası karşılıklı öğrenmenin teşvik edilmesi ve halklar arası iletişimin güçlendirilmesi yolunda atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

