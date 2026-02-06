2028 Paralimpik Oyunları'na Hazırlık

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Murat Aksu, milli para yüzücü Defne Kurt ve eski para masa tenisi sporcusu Nesim Turan, 2028 Paralimpik Oyunları'na odaklandıklarını söyledi.

Murat Aksu, Defne Kurt ve Nesim Turan, Kadıköy'de katıldıkları bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TMPK Başkanı Murat Aksu, 2025 yılının paralimpik camiası için başarılı geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2025 yılı Türkiye için ilklerin yılı oldu. Defne Kurt'u gördük. 5 altın madalya ile Dünya Şampiyonası'nda bize mutluluk getirdi. Ayrıca Türkiye, Avrupa Para Gençlik Oyunları'nı İstanbul'da düzenledi. Bu bizim tarihimizde ilkti. Paralimpikte dünyada ilk kez yapılan Plaj Oyunları'nı Mersin'de düzenledik. Dünya Halter Şampiyonası'nı da yaptık. Artık Türkiye, sadece yarışmalara katılan bir ülke değil. Artık yarışmalara ev sahipliği de yapıyoruz. 2036 Paralimpik Oyunları'nı İstanbul'da düzenleyene kadar bu hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Paralimpik organizasyonlarını en iyi şekilde yapabileceğimizi gösteriyoruz. Sporcularımız, 2025 yılında birçok ülkede yarıştı. Öncelikli hedefimiz 2028 Paralimpik Oyunları'na istediğimiz sayıda sporcuyla katılmak. 28 olan sayımızı yükseltmek istiyoruz."

2028 Paralimpik Oyunları'na yönelik çalışmalara değinen Aksu, "Bütün sporcu kardeşlerim son sürat organizasyon için çalışmaya devam ediyor. Basının destekleri çok önemli. İlham kaynağı olan sporcularımızın başarılarını ne kadar çok kardeşimize duyurursak ve onları spora kazandırırsak, o kadar iyi. Bu yüzden basının desteğinin artarak devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Defne: "Tamamlanmış hissediyorum ama hala başarıya açım"

Milli para yüzücü Defne Kurt ise 2025 yılında Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın çok heyecanlı geçtiğini aktararak, "5 yarışım vardı. 5'inden de altın madalya almayı beklemiyordum. Benim için inanılmaz heyecanlı ve zordu. Motivasyonumu ve zihnimi çok zor şartlarda yönettim. Hatırladıkça hala heyecanlanıyorum. 5 altın madalya aldığım için inanılmaz mutluyum. Çocukluktan beri hayalim dünya şampiyonu olmaktı. Bunu gerçekleştirdim. Tamamlanmış hissediyorum ama hala başarıya açım. Temmuz ayında Avrupa Şampiyonası var. Tam yeri belli değil. Orada da girebildiğim kadar yarışa girip, altın madalya istiyorum." şeklinde konuştu.

Uzun vadeli planlarına değinen Defne, "2028 yılındaki Paralimpik Oyunları'nda girebildiğim kadar yarışa girip altın madalya istiyorum. Motivasyonumu koruyarak devam ediyorum. Yaptığım başarıdan dolayı rahata kavuşmayarak aynı disiplinle devam ediyorum. Öyle olması gerek zaten. 'Başarıyı yapın unutun.' derler. Unutuyorum bir sonraki başarılara odaklanıyorum." dedi.

Nesim Turan: "Sporu bırakma gibi bir hakkımız yok"

Eski para masa tenisi sporcusu Nesim Turan da spordan kopmak istemediğini aktararak, "Biz, sporculuğu bıraktık. Sporu bırakma gibi bir hakkımız yok. Öyle bir düşüncemiz de yok. İnsan hayatına dokunmak için sporcu olmaya da gerek yok. Evinden çıkamayan tek bir engelli kalmayana kadar mücadelemiz devam edecek. Paralimpik alanında insanları hayata dair motive etmek için çabalayacağız. Yaptığım her işte 'İnsanlara ne gibi bir faydamız var?' diye düşünüyorum. Bu soruyu kendime sorduğumda, cevaba göre kendime yol haritası hep çizdim, çizmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ülkede sporun gelişmesi için birçok proje ürettiklerini aktaran Nesim Turan, şunları kaydetti:

"Spor yöneticiliği kısmında 'Niye paralimpik bir sporcu, yönetmeye talip olmasın?' gibi birçok alanda düşüncem var. Bunların ne kadarını gerçekleştirebiliriz, ne kadarını gerçekleştiremeyiz zaman gösterecek. Madalyalardan çok daha kıymetli olan bir şey var. O da tanımadığım bir insandan 'Ben de sizi örnek aldım. Sizin sayenizde spora başladım.' gibi cümleler oluyor. Para masa tenisi, paralimpiğin en başarılı branşlarından biri. Para masa tenisindeki gelişim sürecini bambaşka bir seviyeye getirdik. Çin ve Kore'nin hegemonyası altında olan bir branşın bu hale gelmesi inanılmaz keyifli. Alttan gelecek çocuklar için 2028 Paralimpik Oyunları'nın biraz zor geçeceğini düşünüyorum. Doğru bir yatırımla, doğru bir spor bakış açısıyla sonraki dönemlerde yine bu alanda söz sahibi branş haline gelebileceğine inanıyorum. Umarım öyle de olur. Yine devam arkadaşlarımızın madalya alacağına eminim. Sonraki süreçlerde yavaş yavaş jenerasyonun da sonuna geleceğimizi düşünüyorum."