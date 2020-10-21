21 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

21 Ekim 2020 Star Yayın Akışı

21.10.2020 06:42
21 Ekim 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

21 Ekim 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Menajerimi Ara

00:30 Büyük Soygun

02:10 Büyük Soygun

03:00 Yeni Bir Ev

04:30 Erkenci Kuş

05:10 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Yeni Bir Ev

18:30 Star Haber

20:00 Yarının Sınırında

20:00 Güvercin

22:15 Yarının Sınırında

21 Ekim 2020 Star Yayın Akışı

Erkenci Kuş Dizisi, Soygun, Star, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 21 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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