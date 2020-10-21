21 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

21 Ekim 2020 Star Yayın Akışı
21.10.2020 06:42
21 Ekim 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Menajerimi Ara
00:30 Büyük Soygun
02:10 Büyük Soygun
03:00 Yeni Bir Ev
04:30 Erkenci Kuş
05:10 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Yarının Sınırında
20:00 Güvercin
22:15 Yarının Sınırında
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