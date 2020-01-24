21 ilde 'sahte yakıt faturası' operasyonu: 47 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 21 ilde 'sahte yakıt faturası' operasyonu: 47 gözaltı - Son Dakika

21 ilde 'sahte yakıt faturası' operasyonu: 47 gözaltı

6 saat önce

KOCAELİ merkezli 21 ilde, 1 milyon 755 bin liralık sahte yakıt faturası ve fişi kesenlere yönelik operasyonda, 47 kişi gözaltına alındı.

21 ilde 'sahte yakıt faturası' operasyonu: 47 gözaltı, System.String[]

KOCAELİ merkezli 21 ilde, 1 milyon 755 bin liralık sahte yakıt faturası ve fişi kesenlere yönelik operasyonda, 47 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte yakıt fişi üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 21 ilde, 57 kişiye yönelik operasyonda, 47 kişi gözaltına alındı. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel evrakta sahtecilik' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 1 milyon 755 bin liralık sahte fatura ve fiş ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 15 kişi, bu sabah Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.


Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:44 Kaynak: DHA
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