21 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

21 Kasım 2020 Star Yayın Akışı
21.11.2020 06:42
21 Kasım 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Ölüm Pençeleri
00:30 İntikam Mermisi
02:00 Ölüm Pençeleri
02:10 İntikam Mermisi
03:40 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Medcezir
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:15 Gerçeğin Peşinde
13:30 Sinema
14:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Dizi
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Babil
20:00 İbo Show
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