21 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Snooker Dünya Şampiyonası

00:55 Haberler

01:00 Discovery Golf

01:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne

02:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne

03:15 Bisiklet: Alpler Turu

04:00 Snooker Dünya Şampiyonası

06:00 Bisiklet: Alpler Turu

07:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne

08:00 Snooker Dünya Şampiyonası

09:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne

10:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne

11:00 Discovery Golf

11:30 Snooker Dünya Şampiyonası

13:00 Eset V4 Cup

13:15 Le Mans 24 Saat

14:00 Bisiklet: Alpler Turu

15:00 Bisiklet: Alpler Turu

16:25 Snooker Dünya Şampiyonası

18:00 Snooker Dünya Şampiyonası

19:00 Haberler

19:05 Bisiklet: Alpler Turu

19:45 Le Mans 24 Saat

20:25 Eset V4 Cup

20:40 Haberler

20:45 Snooker Dünya Şampiyonası