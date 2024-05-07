AK Parti'nin oylarının nereye gittiği belli oldu! Dikkat çeken CHP ve YRP ayrıntısı - Son Dakika
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Politika

AK Parti'nin oylarının nereye gittiği belli oldu! Dikkat çeken CHP ve YRP ayrıntısı

AK Parti\'nin oylarının nereye gittiği belli oldu! Dikkat çeken CHP ve YRP ayrıntısı

AK Parti'nin yerel seçimlerde yaşadığı oy kaybının ardından yapılan bir araştırmada, kaybedilen oyların büyük bir kısmının CHP ve Yeniden Refah Partisi'ne gittiği ortaya çıktı. Ayrıca, 3 milyon kişinin ise sandığa gitmediği veya geçersiz oy kullandığı belirlendi.

07.05.2024 10:51  Güncelleme: 10:57
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Yerel seçimlerde ciddi bir oy kaybı yaşayarak tarihinde ilk kez ikinci parti konuma düşen ve yönettiği pek çok şehrin kaybeden AK Parti'ye ilişkin yeni bir araştırma yapıldı. Araştırmada 31 Mart yerel seçimlerinde, 14 Mayıs milletvekilliği seçimleri arasında 6.4 milyon oy kaybeden AK Parti'nin oylarının hangi partilere gittiği belirlendi.

1.3 MİLYON OY CHP'YE 1 MİLYON OY YENİDEN REFAH'A

Sandıktan çıkan sonuçlarla birlikte CHP'nin başarısı kadar AK Parti'deki oy kaybı da dikkat çekmişti. MetroPoll Araştırma, AK Parti'nin sadece 10 ayda kaybettiği 6,4 milyon oyun hangi partilere dağıldığını yaptığı anket sonucuyla duyurdu. Araştırmada 2.3 milyon oyun 2 partiye dağılmış olduğu görüldü. Bu partiler ise 1.3 milyon oy ile CHP, 1 milyon oy ile Yeniden Refah olarak belirlendi.

AK Parti'nin oylarının nereye gittiği belli oldu! Dikkat çeken CHP ve YRP ayrıntısı

ANKETE GÖRE 3 MİLYON KİŞİ SANDIĞA GİTMEDİ

Anket katılımcılarına " 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde hangi partiye oy verdiniz?" sorusu yöneltildi.14 Mayıs seçimlerine AK Parti'yeoy verdiğini belirten katılımcıların 18,6 milyonu yine AK Parti'ye, 12.2 milyonu ise CHP'ye oy verdiğini bildirdi.

Yeniden Refah Partisi'ne oy verdiğini belirtenlerin sayısı 1 milyon olurken MHP'ye tercih edenlerin sayısı 450 bin olarak kayıtlara geçti.3 milyon kişi ise sandığa gitmediğini veya geçersiz oy kullandığını ifade etti.

AK PARTİ'DE 10 AYDA 6.4 MİLYON OY KAYBI

Anket sonuçlarını değerlendiren Sencar, "AK Parti 14 Mayıs milletvekili seçiminde aldığı oyun yaklaşık 6.4 milyonunu 31 Mart yerel seçiminde kaybetmiş. Bunun yaklaşık 1.3 milyonu CHP'ye, 1 milyonu da YRP'ye gitmiş. 3 milyonu da sandığa gitmemiş veya oyunu iptal etmiş" dedi.

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Son Dakika Politika AK Parti'nin oylarının nereye gittiği belli oldu! Dikkat çeken CHP ve YRP ayrıntısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'nin oylarının nereye gittiği belli oldu! Dikkat çeken CHP ve YRP ayrıntısı - Son Dakika
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