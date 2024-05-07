Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum - Son Dakika
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Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum

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Kilis'te yaşanan korkunç olayda eşini ve 3 çocuğunu boğarak ve makas darbeleriyle öldüren şahsın intihar etmeden önce sosyal medya üzerinden bir video paylaştığı ortaya çıktı. Şahıs, paylaştığı videoda cinayetleri neden işlediğini anlattı.

07.05.2024 11:38  Güncelleme: 12:32
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Kilis'te eşini ve 3 çocuğunu boğarak ve makas darbeleriyle öldüren şahsın intihar etmeden önce sosyal medya üzerinden bir video paylaştığı ortaya çıktı. Şahıs, paylaştığı videoda cinayetleri neden işlediğini anlattı.

EKİPLER 5 CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTI

Geçtiğimiz gece Nedim Ekmen Mahallesi'nde meydana gelen olayda; bir şahıs, karısını ve 3 çocuğunu evde öldürdükten sonra intihar etti. Bir komşunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler eve girdiklerinde 5 cansız bedenle karşılaştı. Cesetler otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Ailesini katleden şahıs paylaştığı videoda her şeyi anlatmış: Yoksulluktan yoruldum

"AKRABALARIM GİBİ DİLENCİLİK YAPMAK İSTEMİYORUM"

Ailesini katleden şahsın intihar etmeden önce sosyal medyada bir video paylaşarak olayı anlattığı ortaya çıktı. Şahıs paylaştığı videoda, "Karım beni severdi ve saygı duyardı, ben de onu seviyordum, bana ihanet falan yapmadı. Sadece yoksulluktan yoruldum, diğer akrabalarım gibi dilencilik yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer olayın nedenlerini ve ayrıntılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ailesini katleden şahıs paylaştığı videoda her şeyi anlatmış: Yoksulluktan yoruldum
Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Kilis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • E.E. Atayılmaz: İnsanlar yoksulluktan dolayı kendilerini ailesini katledecekse oturup halimize ağlama zamanımız gelmiştir .Yazıklar olsun Türkiye’yi bu duruma düşürenlere 24 4 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Mülteciler kadar kıymet görmeyen insanlarımızı bu duruma düşürenler aynısını yaşayın inşallah 11 2 Yanıtla
    ismail engin oruncak: Amin 3 0 Mustafa Gas: kardeşim intihar eden aile Suriyeli Türk değil 0 1
  • Kemsl: bir baba yoksulluktan dolayı evladına kıyamaz. bizler bolluk içinde yetişemedik. köyüne git iki hayvan al kimseye muhtaç olma. inanmam bu habere 5 4 Yanıtla
    Gökmen Karaçay: kimseyi kınama yaşamadan olmezsin 1 0 Ercan Durmaz: adam zaten köy gibi yerde yaşıyor.... 0 0
  • Selam Merhaba: yazık.. 5 1 Yanıtla
  • Başak null: saraylarda oturanlar görse keşke 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Gas: arkadaşlar çok kötü bir psikoloji Allah kimseye vermesin.. ölenleri Allah rahmet etsin.. aile Suriyeli Türk değil 1 0 Yanıtla
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