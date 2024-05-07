Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum

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Kilis'te eşini ve 3 çocuğunu boğarak ve makas darbeleriyle öldüren şahsın intihar etmeden önce sosyal medya üzerinden bir video paylaştığı ortaya çıktı. Şahıs, paylaştığı videoda cinayetleri neden işlediğini anlattı.

EKİPLER 5 CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTI

Geçtiğimiz gece Nedim Ekmen Mahallesi'nde meydana gelen olayda; bir şahıs, karısını ve 3 çocuğunu evde öldürdükten sonra intihar etti. Bir komşunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler eve girdiklerinde 5 cansız bedenle karşılaştı. Cesetler otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

"AKRABALARIM GİBİ DİLENCİLİK YAPMAK İSTEMİYORUM"

Ailesini katleden şahsın intihar etmeden önce sosyal medyada bir video paylaşarak olayı anlattığı ortaya çıktı. Şahıs paylaştığı videoda, "Karım beni severdi ve saygı duyardı, ben de onu seviyordum, bana ihanet falan yapmadı. Sadece yoksulluktan yoruldum, diğer akrabalarım gibi dilencilik yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer olayın nedenlerini ve ayrıntılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.