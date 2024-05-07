Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak

Şampiyonluk yarışının kıyasıya devem ettiği Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için taraftar kararı verildi.
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdi.
Ezeli rakipler arasında 19 Mayıs'ta Rams Park Stadı'nda oynanacak ve nefes kesecek maçın saati henüz belli değil.
Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken puan farkı 6'ya yükseldi. Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
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