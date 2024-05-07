Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak

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İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

07.05.2024 12:12  Güncelleme: 12:39
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Şampiyonluk yarışının kıyasıya devem ettiği Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için taraftar kararı verildi.

2400 FENERBAHÇE TARAFTARI MAÇI YERİNDEN İZLEYECEK

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

MAÇ NE ZAMAN?

Ezeli rakipler arasında 19 Mayıs'ta Rams Park Stadı'nda oynanacak ve nefes kesecek maçın saati henüz belli değil.

PUAN FARKI 6'YA ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken puan farkı 6'ya yükseldi. Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

GÜNCEL PUAN DURUMU

  • 1- Galatasaray: 35 maç-96 puan
  • 2- Fenerbahçe: 35 maç- 90 puan
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: içlerinde provokatörler olabilir yıllardır derbilere seyirci alınmıyor neden bu maç bence bu karar iptal edilmeli ve misafir seyircisi alınmamalı 18 9 Yanıtla
    zafer koc: Bu konuda gerçekten haklısın 7 0 Ömer Dumanoğlu: yorum yazmadan boşalamıyor musun, maşallah her haberde bi yorumun var 2 1
  • Cengiz TOKGÖZ: fenerbahçe kazanır. şampiyonluk gibi sevinilir. 4 16 Yanıtla
    Tarık yücel: Tarihi fark atıcak GS hemde evire çevire. ben demiyorum kolu komşu diyor :)) 1 0
  • ferhat eser: rabbim fenerbahçeye güç versin işleri kolay değil karşısında sadece küçük bir takım yok masa başı falan hepsini yenip şampiyon olur umarım 2 12 Yanıtla
    Murat Ceylan: senin beşiktaştan biraz bahsetsene sana ne Galatasaraydan Fenerbahçeden 3 1
  • Fayton Faytoncu: + 18 olacak vay fenerin haline 1 0 Yanıtla

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