21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali Bursa'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali Bursa'da Başlıyor

13.11.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 14-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, 21 ekip sahne alacak, geleneksel Türk gölge tiyatrosu Karagöz çağdaş sanat ile buluşacak.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen "21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali", 14-23 Kasım günleri arasında izleyiciyle buluşacak. Festivalde atölyeler, söyleşiler ve çalıştaylar ile geleneksel Türk gölge tiyatrosu Karagöz, çağdaş sanat anlayışıyla harmanlanacak.

Türk gölge tiyatrosunun simgesi Karagöz oyunu, 21'nci kez düzenlenecek Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali ile yeniden perde açıyor.

Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından UNIMA Türkiye Milli Merkezi'nin desteğiyle 14-23 Kasım günleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, 11'i ulusal, 10'u yabancı toplam 21 ekip yer alacak. Arjantin, Bosna-Hersek, Meksika, İran, Yunanistan, Fransa, Endonezya ve Guatemala gibi ülkelerden sanatçılar, festival kapsamında kente konuk olacak.

Festivale katılan sanatçılar, kendi kültürlerinden örnekleri paylaşırken; 9'u biletli olmak üzere toplam 38 temsil gerçekleştirilecek. Festivalin merkezi Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi olurken, Tayyare Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal ve Karagöz Müzesi de de farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 100 sanatçı, eğitmen ve uzmanın katılacağı festivalde, her yaştan bireye uygun beş atölye çalışması, bir söyleşi, bir yuvarlak masa toplantısı ve bir çalıştay düzenlenecek. Festivalde özellikle çocuklar için özel etkinlikler olacak.

Perde, "Şebo Müzikali" ile açılıyor

Festivalin açılış etkinliği 14 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Açılışta Kocaeli Şehir Tiyatrosu tarafından "Şebo Müzikali" sahnelenecek.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Etkinlikler, Festival, Kültür, Bursa, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali Bursa'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu 20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı’nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti 845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti
Tuncay Şanlı Fenerbahçe’ye geri döndü İşte yeni görevi Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Emeklinin beklediği haber geldi Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

10:37
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor İşte Yunus’un dönüş tarihi
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte Yunus'un dönüş tarihi
10:31
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı
10:18
Galatasaray’da alarm Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
10:09
Benzine zam geliyor İşte il il yeni fiyatlar
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar
09:59
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
09:55
Muazzez Abacı’nın film gibi hayatı Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 10:49:02. #7.13#
SON DAKİKA: 21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali Bursa'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.