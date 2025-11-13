21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali Bursa'da Başlıyor

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen "21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali", 14-23 Kasım günleri arasında izleyiciyle buluşacak. Festivalde atölyeler, söyleşiler ve çalıştaylar ile geleneksel Türk gölge tiyatrosu Karagöz, çağdaş sanat anlayışıyla harmanlanacak.

Türk gölge tiyatrosunun simgesi Karagöz oyunu, 21'nci kez düzenlenecek Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali ile yeniden perde açıyor.

Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından UNIMA Türkiye Milli Merkezi'nin desteğiyle 14-23 Kasım günleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, 11'i ulusal, 10'u yabancı toplam 21 ekip yer alacak. Arjantin, Bosna-Hersek, Meksika, İran, Yunanistan, Fransa, Endonezya ve Guatemala gibi ülkelerden sanatçılar, festival kapsamında kente konuk olacak.

Festivale katılan sanatçılar, kendi kültürlerinden örnekleri paylaşırken; 9'u biletli olmak üzere toplam 38 temsil gerçekleştirilecek. Festivalin merkezi Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi olurken, Tayyare Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal ve Karagöz Müzesi de de farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 100 sanatçı, eğitmen ve uzmanın katılacağı festivalde, her yaştan bireye uygun beş atölye çalışması, bir söyleşi, bir yuvarlak masa toplantısı ve bir çalıştay düzenlenecek. Festivalde özellikle çocuklar için özel etkinlikler olacak.

Perde, "Şebo Müzikali" ile açılıyor

Festivalin açılış etkinliği 14 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Açılışta Kocaeli Şehir Tiyatrosu tarafından "Şebo Müzikali" sahnelenecek.