Son Dakika Haberleri: 21. Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali başladı
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21. Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali başladı

40 dakika önce

21. Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali başladıZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali kortej ile başladı.

21. Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali başladı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali kortej ile başladı.
Kdz. Ereğli 21. Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve protokol üyelerinin de katılımıyla başlayan kortej yürüyüşü Anıt Önü'nde kurulan sahnede tamamlandı.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve protokol üyelerinin halkı selamlamasıyla birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından konuşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, üç gün boyunca vatandaşların eğlenmesi için her şeyi düşündüklerini ifade etti. Posbıyık, "İş zamanında çalışacağız. Bütün gayretimizle üreteceğiz. Çalıştığımız iş yerlerine hizmet edeceğiz. Ama eğlenceye geldiğimiz zaman da eğleneceğiz" diye konuştu.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da "Ereğli anlaşılan uzunca bir süredir hasretinin çektiği festival günlerine kavuştu. Bu gün kortej yürüyüşü ile festivali başlatmış bulunuyoruz. Ereğli'de gördüğümüz başkanımızın da ifade ettiği gibi gerçekten sevgi, barış ve dostluk ve hoşgörü. Ereğli içiyle barışık bir kent. Sizlere teşekkür ediyoruz. Kdz. Ereğli bölgemizde her vesile ile farklılığını ortaya koyuyor. Enerjisiyle, gelişmişliğiyle, sanayisiyle, alt yapısı ve üst yapısıyla, güzel insanlarıyla gerçekten Kdz. Ereğli özel bir yer" diye ifade etti.
Barış güvercinlerinin uçurulmasının ardından festival meşalesi yakıldı. Yerli ve yabancı halk dansları gösterileri ile festival devam etti.
21. Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali başladı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:23 Kaynak: İHA
Zonguldak, Kültür Sanat
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