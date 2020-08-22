22 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:05 Spor Artı

01:30 Transfer Gündemi

02:00 Aktüel Futbol

03:35 İleri Üçlü

04:00 Spor Artı

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 Gündem Futbol

06:00 Arsenal - Chelsea

06:20 Ustalara Saygı

06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

07:00 A Milli Futbol Takımı Özetler

08:00 İlk Baskı

08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Salto

09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 İleri Üçlü

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 Muhabir Saati

16:00 Spor Hafta Sonu

16:00 Transfer Günlüğü

18:00 Spor Merkezi

18:00 Hedef Süper Lig

20:00 Spor Hafta Sonu

20:00 Arsenal - Chelsea

20:25 Ustalara Saygı

20:50 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

21:00 Transfer Gündemi

22:00 Spor Akşamı

23:05 Transfer Gündemi

23:05 İleri Üçlü