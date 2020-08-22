22 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:05 Spor Artı
01:30 Transfer Gündemi
02:00 Aktüel Futbol
03:35 İleri Üçlü
04:00 Spor Artı
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Gündem Futbol
06:00 Arsenal - Chelsea
06:20 Ustalara Saygı
06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
07:00 A Milli Futbol Takımı Özetler
08:00 İlk Baskı
08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 İleri Üçlü
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 Muhabir Saati
16:00 Spor Hafta Sonu
16:00 Transfer Günlüğü
18:00 Spor Merkezi
18:00 Hedef Süper Lig
20:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Arsenal - Chelsea
20:25 Ustalara Saygı
20:50 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
21:00 Transfer Gündemi
22:00 Spor Akşamı
23:05 Transfer Gündemi
23:05 İleri Üçlü