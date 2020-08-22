22 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:10 Kayıp Şehir

02:20 Kanıt

03:30 Çocuklar Duymasın

06:00 Bodrum Masalı

06:00 Kavak Yelleri

07:45 İki Yalancı

08:15 Çocuklar Duymasın

10:00 Geniş Aile

11:00 Çalıkuşu

12:00 Evim Şahane

13:30 Çok Gezenti

13:45 Adını Feriha Koydum

15:00 Çocuklar Duymasın

16:00 Yaprak Dökümü

17:00 Akasya Durağı

19:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

20:00 Arka Sokaklar

21:45 Efsane

23:00 Kanıt