Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Seni Çok Bekledim
00:15 Sefirin Kızı
03:15 Suikast
03:15 Büyük Soygun
05:20 7. Birim
06:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Hasip ile Nasip
08:30 Aptal Şampiyon
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:15 Zehir Hafiye
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Seni Çok Bekledim
13:15 Gerçeğin Peşinde
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Akrep
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Sefirin Kızı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika