22 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Seni Çok Bekledim

00:15 Sefirin Kızı

03:15 Suikast

03:15 Büyük Soygun

05:20 7. Birim

06:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Hasip ile Nasip

08:30 Aptal Şampiyon

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:15 Zehir Hafiye

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Seni Çok Bekledim

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Akrep

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

20:00 Sefirin Kızı