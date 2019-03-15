Uçan Süpürge Vakfınca bu yıl 22'ncisi düzenlenecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 23-30 Mayıs tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak.
"22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali"nin tanıtımı, Uçan Süpürge Vakfında yapıldı.
Sinemaya ve hayata farklı kadrajlar açan kadın filmlerini, kadın yönetmenlerin sinemaya bakışıyla izleyicilerle buluşturacak festival, 23-30 Mayıs tarihlerinde Ankara
'da gerçekleşecek.
Kadın sinemacıların bir araya geleceği festivalde, sinemanın görsel gücünden yararlanarak kadının konumunun sorgulanmasının, bu alanda çalışan kadınların emeğinin görünür kılınmasının amaçlandığı festivalde, bin 721 film için başvuruda bulunuldu.
Toplantıda, sadece önemli festivallere jüri gönderen FIPRESCI jürisine sahip dünyadaki ilk kadın film festivali olan etkinlikte, onur ödüllerinin Ayla Algan
ve Sumru Yavrucuk, Bilge Olgaç, başarı ödüllerini Meltem Cumbul
, Pelin Esmer
, tema ödülünü de Kadın Eserleri Kütüphanesi ile Bilgi Merkezi Vakfına verildiği bildirildi.