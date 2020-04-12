22 yaşındaki İTÜ'lü genç korona virüs nedeniyle hayatın kaybetti - Son Dakika

22 yaşındaki İTÜ'lü genç korona virüs nedeniyle hayatın kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki genç, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Emircan Kılıçkaya, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gencin ölümü ailesini, arkadaşlarını yasa boğdu. İTÜ de Kılıçkaya'nın ölümü ile başsağlığı mesajı yayınladı. İTÜ'den yapılan açıklamada, "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de COVİD-19 nedeniyle kaybetmenin deri üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, kanılarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.