Son Dakika Haberleri: 22 yıl sonra ilk hafızlar mezun oldu
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22 yıl sonra ilk hafızlar mezun oldu

2 saat önce

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Osmanlı Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu ilk hafızlarını mezun etti.

22 yıl sonra ilk hafızlar mezun oldu, System.String[]
Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Osmanlı Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu ilk hafızlarını mezun etti.

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Osmanlı Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 5 öğrenci, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hafızlık sınavında başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Bilecik'te hafızlık eğitimine ayrı bir önem verdiklerini ifade eden İl Müftüsü Necati Akkuş, "Yavrularımızı tebrik ediyorum, ailelerine ve onları yetiştiren hocalarına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Bilecik Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında en son 1997 yılında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin mezun olduğu öğrenildi. - BİLECİK
Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:52 Kaynak: İHA
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