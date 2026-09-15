Tam 143 kilo verdi! ilk yaptığı şey olay oldu - Son Dakika
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Tam 143 kilo verdi! ilk yaptığı şey olay oldu

Tam 143 kilo verdi! ilk yaptığı şey olay oldu
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226 kiloya kadar çıkan ABD'li Jasmine Varner'ın hayatı, tip 2 diyabet tanısı almasının ardından tamamen değişti. Beslenme düzenini değiştiren, kilo verme iğnesi kullanan ve ardından obezite ameliyatı geçiren Varner yaklaşık 143 kilo verdi. 15 yıl sonra lunapark trenine binebilen Varner, büyük değişimi anlattı.

143 kilo veren Jasmine Varner, yaşadığı büyük değişimle dikkat çekti. 226 kiloya kadar çıkan Varner, diyabet tanısının ardından beslenme düzenini değiştirdi, kilo verme tedavisine başladı ve daha sonra ameliyat geçirdi.

GÜNDE 10 BİN KALORİYE KADAR TÜKETİYORDU

Oklahoma'da yaşayan Jasmine Varner, 2024 yılında 30 yaşına girmeden hemen önce tip 2 diyabet tanısı aldı. O dönemde yaklaşık 226 kilo olan Varner, sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşması üzerine kilo vermeye karar verdi. Varner'ın anlattıklarına göre eski beslenme düzeninde özellikle geceleri uzun saatler boyunca yemek yiyordu. Günlük kalori tüketimi zaman zaman 9-10 bin kaloriye ulaşıyordu. Haftada üç kez açık büfe Çin restoranına gidiyor, her ziyaretinde dört veya beş tepeleme tabak yemek tüketiyordu. Haftalık şekerleme tüketimi ise yaklaşık 10 paketi buluyordu.

Tam 143 kilo verdi! ilk yaptığı şey olay oldu

11 AYDA 82 KİLO VERDİ

Diyabet tanısının ardından beslenme alışkanlıklarını değiştiren Varner, düşük karbonhidratlı, düşük şekerli ve yüksek proteinli bir programa geçti. Kendisine ayrıca kilo verme iğnesi reçete edildi. Yeni düzeniyle 11 ay içinde yaklaşık 82 kilo veren Varner, Mayıs 2025'te yaklaşık 138 kiloya kadar düştü. Ancak değişimi bununla sınırlı kalmadı. Varner daha sonra mide küçültme ile bağırsak bypassını bir araya getiren SADI-S obezite ameliyatı geçirdi. Operasyonun ardından yaklaşık 54 kilo daha verdi. Böylece toplam kilo kaybı yaklaşık 143 kiloya ulaştı.

15 YIL SONRA İLK KEZ BİNEBİLDİ

Büyük kilo kaybı Varner'ın günlük hayatını da değiştirdi. Bu yıl eşi Matthew ile lunaparka giden Varner, daha önce koltuğa sığamadığı için kullanamadığı lunapark trenine yaklaşık 15 yıl sonra ilk kez binebildi. Varner için değişimin dikkat çekici anlarından biri de eşinin artık kendisini kucağına kaldırabilmesi oldu.

Tam 143 kilo verdi! ilk yaptığı şey olay oldu

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Son Dakika ABD Tam 143 kilo verdi! ilk yaptığı şey olay oldu - Son Dakika

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