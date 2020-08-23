23 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:10 Gençliğim Eyvah

00:55 Kardeş Payı

02:35 Kanatsız Kuşlar

03:30 Kanatsız Kuşlar

05:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

08:00 Moana

08:00 Pers Prensi: Zamanın Kumları

10:00 Gençliğim Eyvah

10:15 Bal Kaymak

12:10 Dizi TV

12:55 Şans Kapıyı Çalınca

13:55 Marslı

15:55 Şans Kapıyı Çalınca

16:00 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bal Kaymak

20:00 Otoyol Devriyesi

21:55 Pers Prensi: Zamanın Kumları

22:05 Taksi 2