Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Ip Man: Son Dövüş
02:15 Sıcak Takip
03:30 Gelinim Mutfakta
05:30 Magazin D Yaz
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Fırıncının Karısı
22:00 Fırıncının Karısı
23:45 Seversin
Son Dakika › TV › 23 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika