Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Hekimoğlu
00:30 Bir Annenin Günahı
02:45 Arda'nın Mutfağı
03:15 Arda ile Omuz Omuza
03:45 Müzik Arası
04:00 5N 1K
04:45 Küçük Ağa
05:00 Küçük Ağa
06:30 Bir Annenin Günahı
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Sadakatsiz
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Bir Annenin Günahı
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Bir Annenin Günahı
22:30 Aşk Tesadüfleri Sever
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika