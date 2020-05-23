23 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Aramızda Kalsın

02:20 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

03:50 Erkenci Kuş

04:10 Erkenci Kuş

05:00 Güzel Köylü

06:30 Hayat Bazen Tatlıdır

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Hayat Bazen Tatlıdır

09:20 Evde Hareket Zamanı

09:30 Sinema

10:00 Erkenci Kuş

12:00 Dizi

13:30 Çilek Kokusu

13:30 Gerçeğin Peşinde

15:30 Güzel Köylü

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Medcezir

20:00 Evim

21:45 Evim

23:15 Çember: Oyunu Bozuyorum

23:30 Aramızda Kalsın