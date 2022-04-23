23 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:45 Şevkat Yerimdar

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

04:45 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:15 Evlilik Hakkında Her Şey

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Yüz Numaralı Adam

22:30 Mahkum