23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydoğdu, mesajında, TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

23 Nisan'ın aynı zamanda, dünyadaki tek çocuk bayramı olduğunu belirten Aydoğdu, "Çünkü, bütün çocuklar masumdur, haksızlık, kötülük bilmezler. Gülmek, onlar için var edilmiştir sanki. İşte onun için, bayram en çok da onlara yakışır. Ancak bu sene biraz hüzünlüler. Sınıflarını süsleyip, balonlarını, uçurtmalarını mavi bulutlar ile buluşturamayacaklar. Sakın üzülmeyin çocuklar. Bu seferlik, kendi odalarınızı, evinizin pencere ve balkonlarını süsleyin. Unutmayın, dünyanın gerçek süsleri sizlersiniz. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Aziz emanetlerini ilelebet yaşatmak boynumuzun borcudur." değerlendirmesinde bulundu.

Dinçer de TBMM'nin açılışı ile beraber Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir sevinç ve ortak coşkuyla kutladıklarını vurguladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu kutlu günü dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Bizler yerel yöneticiler olarak geleceğimizin teminatı olan, yarınlarımızı inşa edecek çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışıyor, şehrimize kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Ecdadımızın bizlere miras bıraktığı bu cennet vatanda birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. TBMM'nin açılışının 101. yılı dolayısıyla meclisimizin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanları ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayata olan gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Ayrıca dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum."