Son Dakika Haberleri: 23. Türk Dünyası Çocuk Şöleni Şükran/iftar Yemeği" Programı

23. Türk Dünyası Çocuk Şöleni Şükran/iftar Yemeği" Programı

8 saat önce

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından "23. Türk Dünyası Çocuk Şöleni Şükran/İftar Yemeği" programı düzenlendi.

23. Türk Dünyası Çocuk Şöleni Şükran/iftar Yemeği
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından "23. Türk Dünyası Çocuk Şöleni Şükran/İftar Yemeği" programı düzenlendi.

Vakfın Saraçhane'deki binasında düzenlenen programda konuşan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Eğitim ve Kültür Müdürü Metin Köse, 1980'de Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından kurulan vakfın, o günden beri Türk dünyasıyla ilgili her türlü faaliyeti gerçekleştirmeye devam ettiğini anlattı.

Türk Dünyası Çocuk Şöleni'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı destekleyici bir şölen olduğunu belirten Köse, şölenin Türk dünyasının çocuklarını toplumda kucaklaştırdığını ve aralarında dostluk köprüleri kurduğunu dile getirdi.

Programda, 23. Türk Dünyası Çocuk Şöleni'ne destek veren kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür belgesi takdim edildi. Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'a da teşekkür belgesi sunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:32 Kaynak: AA
Türk Dünyası Çocuk Şöleni, Güncel
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