- 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya yağdı

BUDAPEŞTE - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 3 milli güreşçi bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

55 kiloda Ekrem Öztürk bronz madalya için repesajdan gelen İsrailli Maksym Vysotskyi ile karşılaştı ve rakibini 9-0 sayı tuşu ile yenerek dünya üçüncüsü oldu.

77 kiloda Serkan Akkoyun ise, repesajda önce Sırp rakibi Andrija Luka Maletin'i ve Norveçli Anders Per Kure'yi sayı tuşuyla yendi. Bronz madalya için dünya üçüncüsü Hintli rakibi Sajan Sajan ile karşılaştı ve rakibini sayı tuşu ile yenerek bronz madalya taktı.

130 kiloda Osman Yıldırım, repesajdan gelen Finli Johannes Konsta Maenpae ile karşılaştı. Rakibine karşı maçın başından itibaren üstünlük sağlayan Yıldırım, maçtan 4-0 galip gelerek dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

63 kilodaki Türk güreşçisi Mehmet Çeker ise, repesajdan gelen Belarus rakibi Maksim Nehoda ile karşılaştı ve rakibine sayı tuşu ile yenilerek dünya beşincisi oldu.