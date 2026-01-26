23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Trabzon'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Trabzon'da Başladı

23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Trabzon\'da Başladı
26.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 898 sporcunun katılımıyla 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası başladı.

23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Trabzon'da başladı

Türkiye Güreş Federasyonu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Beşirli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 58 ilden 898 sporcu mücadele ediyor.

Serbest, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen şampiyona, 31 Ocak'ta sona erecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AA muhabirine, kentte güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Şampiyonaya katılan sporculara başarılar dileyen Arıcıoğlu, "Antrenör, hakem ve teknik ekiple birlikte yaklaşık 1100 kişinin şehrimizde misafir olacağını öngörüyoruz. Bunun da şehrimiz, Türk güreşi ve spor turizmi adına çok değerli olduğunu düşünüyorum. Destekleri dolayısıyla Sayın Valimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımıza ve ekibine, emeği geçen tüm paydaşlarımıza, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Trabzon'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:23:27. #7.11#
SON DAKİKA: 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Trabzon'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.