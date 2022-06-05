23 yaşındaki genç 4 gündür barajda aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

23 yaşındaki genç 4 gündür barajda aranıyor

05.06.2022 00:57
23 yaşındaki genç 4 gündür barajda aranıyor

Kırıkkale'de 4 gün önce baraj gölünde kaybolan 23 yaşındaki gencin bulunması için yapılan arama çalışmalarına AFAD dalgıçlarda katıldı.

Kırıkkale'de 4 gün önce baraj gölünde kaybolan 23 yaşındaki gencin bulunması için yapılan arama çalışmalarına AFAD dalgıçlarda katıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyündeki Kapulukaya Baraj gölünde 4 gün önce tekneyle açılan Sinan Şitkahyaoğulları (23) yüzerek kıyıya ulaşmak isteyince gözlerden kayboldu. Gencin bulunması için çok sayıda arama kurtarma ekibinin katıldığı bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, polis dalgıçlar ve itfaiye ekipleri, arama çalışmalarını 4 gündür sürdürüyor.

Şuana kadar izine rastlanamayan gencin bulunmasına destek için bölgeye gelen AFAD dalgıçları suyun içinde arama çalışmasına başladı. JAK Timi, aramalarda sualtı kamerasında kullanıyor. Sinan Şitkahyaoğulları'nın yakınları ve arkadaşları da baraj kıyısında bekleyişlerini sürdürüyor. - KIRIKKALE

YORUMLAR
500
AK Parti İl Başkanı Kaplan: 'Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci sıradayız' AK Parti İl Başkanı Kaplan: 'Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci sıradayız' Baraj gölünde kaybolan genç 4'üncü gününde aranmaya devam ediyor Baraj gölünde kaybolan genç 4'üncü gününde aranmaya devam ediyor
Kaynak: İHA

Karaahmetli, Kırıkkale, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 23 yaşındaki genç 4 gündür barajda aranıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 01:37:46. #1.11#
SON DAKİKA: 23 yaşındaki genç 4 gündür barajda aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement