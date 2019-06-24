Son Dakika Haberleri: 24 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi
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24 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

1 saat önce

KADINLAR DÜNYA KUPASISon 16 Turu19.00 İspanya - ABD22.00 İsveç - KanadaAFRİKA ULUSLAR KUPASID Grubu17.30 Fildişi Sahili - Güney AfrikaE Grubu20.00 Tunus - Angola23.00 Mali - MauritaniaATLETİZMBursa Atıcılar Pisti'nde Türkiye U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası başlayacak.

24 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

KADINLAR DÜNYA KUPASI
Son 16 Turu
19.00 İspanya - ABD
22.00 İsveç - Kanada

AFRİKA ULUSLAR KUPASI
D Grubu
17.30 Fildişi Sahili - Güney Afrika
E Grubu
20.00 Tunus - Angola
23.00 Mali - Mauritania

ATLETİZM
Bursa Atıcılar Pisti'nde Türkiye U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası başlayacak


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:12 Kaynak: DHA
Fildişi Sahili, İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Spor
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