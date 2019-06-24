24 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi
1 saat önce
KADINLAR DÜNYA KUPASISon 16 Turu19.00 İspanya - ABD22.00 İsveç - KanadaAFRİKA ULUSLAR KUPASID Grubu17.30 Fildişi Sahili - Güney AfrikaE Grubu20.00 Tunus - Angola23.00 Mali - MauritaniaATLETİZMBursa Atıcılar Pisti'nde Türkiye U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:12 Kaynak: DHA
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