24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Coşkun, mesajında, öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen saygın ve onurlu bir meslek olduğunu belirtti.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Soytürk, şunları kaydetti:

"Bin bir meşakkatle, yılmadan, yorulmadan yüreğinde taşıdığı sevgiyle öğrencilerine rehber olan, birlik ve beraberliğin önemini, kardeşlik bilincini ve evrensel değerleri evlatlarımıza öğreten öğretmenlerimiz, bir meşale gibi toplumumuzu aydınlatmaktadırlar. Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlayan öğretmenlerimiz, dün ve bugün olduğu gibi yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir. Siz değerli öğretmenlerimizin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Öğretmenler, Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' sözünden yola çıkarak çocuklarımızı, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyan, tarihiyle övünen, kendine güvenen bireyler olarak yetiştireceğinize yürekten inanıyoruz. Sizlerden beklentimiz, çocuklarımıza ve gençlerimize, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı öğretmeniz, eleştirel düşünce sistemine sahip, kişilikli, kendine güvenen, vatanını, milletini, bayrağını seven milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmenizdir."

Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mahçiçek, mesajında, gelecek nesillere adına umut bağlanan gerçek gücün öğretmenler olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Mahçiçek, şunları kaydetti:

Her meslek fedakarlık gerektirir lakin öğretmenlik mesleği ayrı bir fedakarlık ister. Onlarca çocuğu ülkesinin geleceği adına eğiten öğretmen, kimi zaman anne kimi zaman arkadaş olur öğrencisine. Ülkemizin geleceğini yüklenecek bu ülkeyi gelişmişlik bağlamında daha üst katmanlara taşıyacak evlatlarımızın yetişmesinde katma değeriniz her türlü takdirin üzerindedir. Pandemi günlerinde de her türlü zorluğa rağmen çocukların eğitiminden geri kalmaması için her imkanını seferber eden öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlıklı yaşam ve başarılarınızın devamını diliyorum. "