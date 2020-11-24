24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Malatya'nın Darende ve Hekimhan ilçelerinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Milli Eğitim Müdürü İnce, törende meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.
Hekimhan'da ise Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Pirvani Temelli ve öğretmenler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
- Kaynak: AA
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