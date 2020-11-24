24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Hekimhan'da ise Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ , İlçe Milli Eğitim Müdürü Pirvani Temelli ve öğretmenler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Malatya 'nın Darende ve Hekimhan ilçelerinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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