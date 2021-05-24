24 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

24 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı

24.05.2021 06:42
24 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı, System.String[]

24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Akrep

03:00 Tülin Şahin ile Moda

04:00 Türk Müziği

05:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Kağıt Ev

24 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı
24 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı

Güzel Köylü, Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 24 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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