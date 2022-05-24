24 Mayıs'ta gram altın 964 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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24 Mayıs'ta gram altın 964 liradan alıcı buluyor

24.05.2022 11:23

Güne yükselişle başlayan gram altın, 964 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.550 lira, cumhuriyet altını da 6.380 liradan alıcı buluyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 949,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 964 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.550 lira, cumhuriyet altını da 6.380 liradan satılıyor. Yükseliş eğilimini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.859 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmeler ve resesyon kaygılarının yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli limanlara olan talebin arttığını kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağında kalmaya devam ederken, dün Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic gelecek iki ay içinde beklenen yarım puanlık faiz artışlarının ardından enflasyon ve ekonomi üzerindeki etkiyi değerlendirmek için faiz artırımına eylülde ara vermenin mantıklı olabileceğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, devam eden Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını ifade etti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, Cumhuriyet, Altın, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans 24 Mayıs'ta gram altın 964 liradan alıcı buluyor - Son Dakika


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