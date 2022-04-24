Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Snooker Dünya Şampiyonası
00:55 Haberler
01:00 Bisiklet: Alpler Turu
02:00 Porsche Supercup
02:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne
04:00 Snooker Dünya Şampiyonası
06:00 Bisiklet: Alpler Turu
07:00 Triatlon
08:00 Snooker Dünya Şampiyonası
09:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne
10:30 Bisiklet: Alpler Turu
11:00 Snooker Dünya Şampiyonası
12:00 Snooker Dünya Şampiyonası
15:00 Triatlon
16:30 Snooker Dünya Şampiyonası
19:30 Snooker Dünya Şampiyonası
20:40 Haberler
20:45 Snooker Dünya Şampiyonası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika