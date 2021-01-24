24 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Hercai

00:20 Transformers: Yenilenlerin İntikamı

03:00 Kanatsız Kuşlar

05:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Maraşlı

13:30 Ajan Salt

15:30 Maraşlı

15:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

20:00 Hercai