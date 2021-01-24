24 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

24 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

24.01.2021 04:58
24 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

24 Ocak 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

00:30 500 Great Goals Show

01:00 Sanal Direktör

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Maç Saati

02:00 Maç Saati

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:45 Mesut Özil Özel

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:45 Süper Lig Maç Özetleri

04:45 Maç Saati

05:30 Gamer

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:30 500 Great Goals Show

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Kısa Özet

08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Süper Lig

11:00 Sanal Direktör

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Mesut Özil Özel

13:00 Futbolun Şehirleri

14:00 Taraftar

14:00 Gamer

14:00 Maç Saati

15:00 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

16:00 Y. Malatyaspor - Galatasaray

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

17:00 beIN Teknik

17:00 Y. Malatyaspor - Galatasaray

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 M. Başakşehir - Ç. Rizespor

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Beşiktaş - Göztepe

19:45 Süper Lig

20:00 M. Başakşehir - Ç. Rizespor

20:00 Beşiktaş - Göztepe

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig Maç Sonu

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:30 Gamer

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

24 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 24 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi Yine çukura takılıp düşen Orhan Gencebay, bu kez parmağını kırdı Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti
Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu         
00:59
Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu         
23:49
Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık         
23:09
Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisinin kaptanı dehşet dolu anları anlattı Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisinin kaptanı dehşet dolu anları anlattı         
22:23
Son Dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in bu sezon forma giymesi için QPR ile anlaştı Son Dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in bu sezon forma giymesi için QPR ile anlaştı         
21:05
'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti 'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti         
19:47
İbrahim Tatlıses'i topa tutan Aydilge eleştirilerine bugün de devam etti İbrahim Tatlıses'i topa tutan Aydilge eleştirilerine bugün de devam etti         
18:07
Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti         
17:00
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Fenerbahçe'de Papis Cisse ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Papis Cisse ile yollar ayrılıyor         
14:10
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 05:37:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 24 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei