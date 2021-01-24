24 Ocak 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Sen Çal Kapımı

00:15 Kefaret

02:45 Yasak Elma

03:00 Kefaret

04:45 Bir Deli Rüzgar

05:15 Hayat Sevince Güzel

06:00 İnadına Aşk

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

11:15 Mucize Doktor

12:15 Kamera Arkası

13:00 Sen Çal Kapımı

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Yasak Elma

15:45 Son Yaz

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

20:00 Kefaret