24. Uluslararası İş Forumu

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye ekonomisinin salgında birçok ülkeye göre daha iyi performans gösterdiğini belirterek, "Mayıs- haziran aylarından itibaren ihracat artış trendine girdi. İhracat üretim olmadan artmaz. İmalat sanayisinde olumlu rakamlar gelmeye başladı yükselmeleri gördük eylül-ekim aylarında. Bunlar, Türk sanayisinin ve hükümetimizin zor zamanda nasıl çalıştığının göstergesi." dedi.

Turagay, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı'nda, "Uluslararası İş Forumu-International Business Forum (IBF)" kapsamında düzenlenen "Kovid-19 ve Paradigma Kayması: Tercih mi, Zorunluluk mu?" başlıklı oturumda konuştu.

Türkiye ekonomisinin küçülme oranının bu dönemde birçok ülkeyle kıyaslandığında çok düşük olduğuna işaret eden Turagay, "Çok daha iyiyiz diğer ülkelere nazaran. Mayıs haziran aylarından itibaren ihracat artış trendine girdi. İhracat üretim olmadan artmaz. Sanayi üretimi olacak ki ihracata yansısın. İmalat sanayisinde olumlu rakamlar gelmeye başladı, yükselmeleri gördük eylül-ekim aylarında. Kapasite kullanım oranları ve PMI'da daha iyi seviyelere geldik. Bunlar Türk sanayisinin ve hükümetimizin zor zamanda nasıl çalıştığının göstergesi." yorumunu yaptı.

Kovid-19'un öğrettiği birçok yeniliğin olduğunu belirten Turagay, "Çin'de ilk ortaya çıktığında Türkiye için faydası olur mu beklentisine girmiştik. Martta Türkiye'ye gelmesiyle birlikte 2020'nin ilk çeyreğinde yakalanan büyüme hızı ihracattaki artış benzeri iyi giden her şey tersine döndü. Kapanmalar başlayınca fabrikalar durdu, dükkanlar sınırlar kapandı. 7/24 bütün Bakanlıklarımızla sistemin durmaması ve devam etmesi için çalıştık." şeklinde konuştu.

İhracatın kesintiye uğramaması için Habur Sınır Kapısı'nda temassız ticareti uyguladıklarını vurgulayan Turagay, sınırda tampon bölge kurarak Irak'la olan 9 milyar dolar ihracatın sıfırlanmaması için ticareti devam ettirdiklerini aktardı.

Üçüncü çeyrek göstergelerinin iyi bir büyüme hızının yakalanacağını gösterdiğini kaydeden Turagay, "Ticaret Bakanlığı olarak beklentimiz 3. çeyrekte yüzde 5-5,5 civarında bir büyüme oranı yakalamamız. İhracatta yüzde 33,9 artış yaşandı 3. çeyrekte. Ekimde 17,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı oldu bu rakam. Birçok ülkeye ihracatımız arttı, özellikle ABD'ye artan ihracat bizim için çok önemli." dedi.

"İkinci dalganın ekonomideki yıkıcı etkisi daha az olacak"

Turagay, ABD'nin 2,6 trilyon dolar ithalat yapan bir ülke olduğunu anımsatarak şunları söyledi:

"Bu ülkeden bizim aldığımız pay yüzde 0,4 bizim dünya ithalatından aldığımız pay yüzde 0,9. Dünya ithalatının altında ABD'nin ithalatından pay alıyoruz. Bunun artması için uğraşıyoruz. Dış ticaret açığımız olduğu ve ithalatın da arttığı doğru. Bunun altında esas itibariyle 10 aylık dönemde 20,5 milyar dolara ulaşan altın ithalatı yatıyor. Altın ithalatını toplam rakamdan düştüğümüz zaman ithalatta yüzde 5 civarında bir azalma görünüyor. İthalatın çok azalmaması gerekiyor ki ham madde alışları ve dışarıdan alım gerektiren bazı sektörlerimiz var. Tüketim mallarının ithalatı artmadıkça buradaki rakam da bizim için iyi bir sonuç. İthalat alanında da ilave gümrük vergileriyle yerli sanayimizi yurtdışından gelecek haksız rekabete karşı korumak için tedbirler aldık."

Olası ikinci dalganın daha az yıkıcı etki oluşturacağına değinen Turagay, "Dünya Ticaret Örgütü'ne göre en iyi ihtimalle yüzde 13 en kötü ihtimalde yüzde 33 oranında dünya ticaretinde bir daralma bekleniyordu. Mayıs haziran ve temmuzdan itibaren bütün ülkelerde toparlanma ve açılma sinyalleri başlayınca bu rakamı yüzde 9,2 daralma olarak revize ettiler. Gelecek sene için ise yüzde 7,2 artış görünüyor. Bunların hepsi ikinci dalganın olmayacağı üzerine varsayım, fakat ben birinci dalgadaki gibi ekonomi üzerinde etki oluşturacağını beklemiyorum." dedi.

Salgının dijital dönüşüme ayak uydurmayı öğrettiğini aktaran Turagay, "Devlette bile bütün toplantılar dijital ortamda yapılıyor. 65 yaş üstü bile evden internet alışverişi yapmaya başladı. Kayıtlı alışveriş sayesinde de vergilerde artış olduğunu görüyoruz. Bu hızlanan süreç elektronik ticarette yaşanan gelişme kazanımlar olarak kaydedildi, bu trendleri kaçırmamamız lazım." diye konuştu.

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin de dünya ekonomisinin risk olarak algıladığı faktörlerin salgınla birlikte değiştiğini belirterek, yeni dönemin oluşmasında çevreci yaklaşımların önem kazandığına dikkati çekti.

Alkin, dünya genelinde şirketlerin ödemelerde ve finansmana erişim konusunda sıkıntı yaşamayı beklediklerini ve devletlerin bu konuda özellikle istihdam açısından çeşitli önlemler almaları gerektiğine dikkati çekti.