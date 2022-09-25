Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Dizi
03:20 İki Aile
04:45 Aramızda Kalsın
07:00 İki Aile
08:15 Yalı Çapkını
09:00 Çizgi Film Kuşağı
09:30 Kiralık Aşk
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Dizi
16:45 Duy Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
22:45 Doğu Demirkol ile Alelade Show
Son Dakika › TV › 25 Eylül 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika