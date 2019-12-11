25. Gezici Film Festivali - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 25. Gezici Film Festivali - Son Dakika

25. Gezici Film Festivali

6 saat önce

Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "25. Gezici Film Festivali"nin Kastamonu ayağında filmler izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

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Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "25. Gezici Film Festivali"nin Kastamonu ayağında filmler izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.


Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğu'nun ev sahipliğinde düzenlenen festivale öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Festivalin üçüncü gününde, 4 seansta film gösterimi yapıldı. Çocuk filmlerinin yanı sıra "Gecenin Sıcağında", "Küçük Şeyler" ve "Bozkır" filmleri sinemaseverlerle buluştu.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonuluların ve özellikle öğrencilerin festivale yoğun ilgi gösterdiğine işaret etti.

Festival süresince toplam 13 filmin gösterileceğini ifade eden Soydan, organizasyonun başarılı geçtiğini belirtti.

Soydan, öğrencilerin yönetmenlerle tanışma imkanı yakaladığı festivali 6 yıldır Kastamonu'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğu Başkanı Elif Doğru da festivalin öğrencilere katkısının büyük olduğunu söyleyerek, "Buradaki filmlere daha çok sanatı seven insanlar geliyor. Halktan ilgi görüyoruz. Kendimize de bir şeyler katıyoruz." diye konuştu.

Gazetecilik bölümü 3. sınıf öğrencisi Doğukan Gümüş de festivalin öğrenciler için çok güzel bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Festivalin şehri güzelleştirdiğini ifade eden Gümüş, "Salonda yer bulamıyoruz. Yönetmenlerle tanışıyoruz. Festival zevkli ve eğlenceli geçiyor." dedi.

Festival, yarın yapılacak 4 film gösteriminin ardından sona erecek.

Film Festivali, Kastamonu, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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