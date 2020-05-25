25 Mayıs 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Geniş Aile

03:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

06:00 Kampüsistan

07:30 İkizler Memo-Can

08:15 Çocuklar Duymasın

10:00 Geniş Aile

11:00 Doktorlar

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

14:30 Çocuklar Duymasın

16:00 Sağlıkla Gülümse

16:15 Akasya Durağı

16:30 Yaprak Dökümü

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

21:00 Yalan Dünya

23:15 Kanıt

23:45 Gece Kafası