250 km/s Hızla Yakalandı

DÜZCE (İHA) – Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobiliyle 250 kilometre hıza ulaşan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı. Siber suçlarla mücadele ekiplerince tespit edilen sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otoyolda seyir halindeyken hız kadranının 250 kilometreyi gösterdiği anlara ait görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştığını tespit etti. Yapılan takip sonucunda trafik güvenliğini tehlikeye atan aracın sürücüsünün M.I. olduğu belirlendi.

Kısa sürede yakalanan M.I. hakkında, adli ve idari işlem başlatıldı. - DÜZCE