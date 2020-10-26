26 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

26 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı
26.10.2020 06:42
26 Ekim 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:55 Uyanış: Büyük Selçuklu
02:00 Diriliş Ertuğrul
03:55 Yeditepe İstanbul
04:15 Acemi Anneler
04:50 Seksenler
05:15 Şefin Özel Konuğu
06:00 Nirvana Alevler İçinde
06:45 Böyle Bitmesin
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:00 Diriliş Ertuğrul
11:00 Masumlar Apartmanı
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şefin Özel Konuğu
13:40 Fazlası Zarar
14:00 Acemi Anneler
15:45 Acemi Anneler
16:00 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Tövbeler Olsun
23:40 Gönül Dağı
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