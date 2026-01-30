26 Şüpheliyi Gözaltına Alan Büyük Dolandırıcılık Soruşturması - Son Dakika
26 Şüpheliyi Gözaltına Alan Büyük Dolandırıcılık Soruşturması

30.01.2026 09:36
İstanbul'da 'DMCFX.com' üzerinden izinsiz aracılık ve para transfersi iddiasıyla 26 kişi gözaltında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'DMCFX.com' uzantılı internet sitesi üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesapları kullandırılarak yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyeti gerçekleştirildiği ve para transferleri yapılarak organize şekilde menfaat sağlandığı iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

