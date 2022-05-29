26 yaşındaki genç denizde boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

26 yaşındaki genç denizde boğuldu

29.05.2022 09:00
26 yaşındaki genç denizde boğuldu

Samsun'da arkadaşları ile yüzmek için denize giren 26 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'da arkadaşları ile yüzmek için denize giren 26 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Mustafa Doğan arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için denize girdi. Sahilden yaklaşık 100 metre açıkta boğulma tehlikesi geçirip suya batan Mustafa Doğan'ı fark eden vatandaşlar yardımına koştu. Baygın halde denizden çıkartılıp Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Çarşamba'da kıl biber hasadına başlandı Çarşamba'da kıl biber hasadına başlandı
Kaynak: İHA

Mustafa Doğan, Hürriyet, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 26 yaşındaki genç denizde boğuldu - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 09:06:15. #1.13#
SON DAKİKA: 26 yaşındaki genç denizde boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement