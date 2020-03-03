26 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 26 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

26 yıl sonra yakalandı

6 saat önce

Elazığ ilinde birini öldürdüğü gerekçesi ile 26 yıldır aranan F.S (50) adlı şahıs Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından Yalova'da yakalandı.

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Elazığ ilinde birini öldürdüğü gerekçesi ile 26 yıldır aranan F.S (50) adlı şahıs Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından Yalova'da yakalandı.


Edinilen bilgiye göre 1994 yılında Elazığ ilinde kan davalı olduğu bir şahsı öldüren F.S ardından ortadan kayboldu. O günden beri güvenlik güçleri tarafından aranan şahsın Yalova'nın Seyrantepe Mahallesi'nde ikamet ettiği istihbaratına ulaşan Yalova Jandarması şahsı fiziki takibe aldı. Şahıs İstanbul ilinden Yalova iline gelen Negmar'a ait bir feribottayken ekipler tarafından kıs kıvrak yakalandı. Şahsın başkasına ait bir kimliği kullandığı tespit edildi. F.S'nin yapılan sorgusunda bugüne kadar sürekli kılık değiştirerek ve sık sık adres değiştirerek güvenlik güçlerinden saklanmayı başardığı öğrenildi. Ardından mahkemeye sevk edilen F.S'nin "Kan Gütme Saiki ile Kasten Öldürme" suçundan dolayı 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - YALOVA

Jandarma, Elazığ, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:46 Kaynak: İHA
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